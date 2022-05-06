Уткин — об отстранении российских команд от еврокубков: УЕФА не дураки

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Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2022/23.
Уткин — об отстранении российских команд от еврокубков: УЕФА не дураки
  • РИА Новости

«Сборная России пролетела мимо стыков на чемпионат мира, поскольку соперники сказали, что не хотят с нами играть. Боюсь, что с тех пор ситуация не сильно изменилась. УЕФА не дураки, чтобы сталкиваться по ходу сезона с тем, что кто-то просто не хочет играть с российскими клубами», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, в санкциях УЕФА нет противоречия, несмотря на слова главы организации Александра Чеферина об отсутствии необходимости наказывать футболистов за ситуацию в России.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение УЕФА.

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