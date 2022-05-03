Гендиректор «Зенита»: новыми санкциями УЕФА присудил себе техническое поражение

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение УЕФА не допускать российские клубы и национальные команды к участию в международных турнирах.

«Я считаю, что УЕФА присудил себе техническое поражение. Футбольная, спортивная дипломатия должна объединять страны, а не наоборот. Кого они наказали этим решением? Себя? Миллионы наших российских футбольных болельщиков?» — цитирует Медведева «Спорт день за днём».

Также он поддержал решение Российского футбольного союза (РФС) обжаловать действия УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о решении УЕФА.