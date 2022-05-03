Капелло — о санкциях УЕФА: такие меры серьёзно ударят по развитию российского футбола

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о решении УЕФА отстранить российские команды от международных турниров на один сезон.
Капелло — о санкциях УЕФА: такие меры серьёзно ударят по развитию российского футбола
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«Такие меры серьёзно ударят по развитию российского футбола. К сожалению, сейчас такая реальность», — приводит слова Капелло Sport24.

Итальянский специалист выразил сожаление, что российские клубы не смогут принять участие в еврокубках ещё год, так как футболистам нужна постоянная игровая практика с командами из Европы.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение УЕФА.

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