Газзаев — о новых санкциях УЕФА: весь наш спорт находится в изоляции

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение УЕФА отстранить российские команды от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023.
Газзаев — о новых санкциях УЕФА: весь наш спорт находится в изоляции
  • РИА Новости
  • © Александр Натрускин

«К сожалению, весь наш спорт сегодня находится в изоляции. Что касается вчерашних решений УЕФА, то отстранили пока на сезон-2022/2023. Возможно, потом будет рассмотрение», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Он также напомнил, что президент Союза европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил в поддержку российского футбола, но исполком вынес другое решение.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что после санкций УЕФА Россию могут убрать из всего мирового спорта.

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