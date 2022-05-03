Тарасова считает, что после санкций УЕФА Россию могут убрать из всего мирового спорта

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на решение УЕФА отстранить российские клубы и сборные от международных турниров на сезон-2022/23.

«Это решение не стало неожиданностью. Если такое случилось с футболом, то другие виды спорта тоже под ударом. Скорее всего, нас везде не будет. Спорт и политика теперь неразрывно связаны», — цитирует Тарасову Sport24.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о решении УЕФА.