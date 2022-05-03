Роднина — о новых санкциях УЕФА: наши клубы теперь не опозорятся в еврокубках

Депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о решении УЕФА отстранить российские команды от европейских турниров на сезон-2022/23.

«Я уже давно высказала свою позицию насчёт исключения России из европейских турниров. По каждому виду спорта идёт планомерное исключение, а самое главное — спорт прерывает все свои традиции и требования. Особенно это касается олимпийского движения», — цитирует Роднину «РБ Спорт».

По её мнению, в России есть традиционные виды спорта, где хорошие тренерские кадры и подготовка молодёжи, а есть виды спорта, которые в стране мало кому интересны или плохо развиты.

«Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне», — заключила Роднина.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович предположила, что ждёт российский футбол после введения УЕФА новых санкций.