«Конкуренция оставляет желать лучшего»: Игонин — о гегемонии «Зенита», мастерстве Семака и будущем Дзюбы

Постоянные победы «Зенита» способны негативно сказаться на уровне РПЛ. Об этом в интервью RT заявил бывший футболист сборной России Алексей Игонин. По его мнению, петербуржцы и в ближайшем будущем останутся на вершине. Специалист также высоко оценил работу главного тренера Сергея Семака, рассказал, почему коллектив не нуждается в серьёзном усилении летом и объяснил, от чего зависит будущее Артёма Дзюбы в команде.

— «Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России. Лично вы испытали эмоции от очередной победы или они уже приелись?

— Завоевание петербуржцами золотых медалей превратилось в обязательное условие, которое всегда стоит перед командой. И всё-таки для клуба, для коллектива занять первое место — крайне важно. Но, к сожалению, оказались решены не все задачи. Подопечные Сергея Семака сенсационно вылетели из Кубка России. Есть над чем поработать и в еврокубках.

— Удивлены, что сине-бело-голубые гарантировали себе титул за три тура до финиша? Ведь ещё недавно казалось, что «Динамо» будет преследовать лидера до самого конца.

— По ходу длинного сезона может произойти всякое. Бело-голубые на дистанции пытались навязать борьбу «Зениту» и даже сокращали отставание до трёх очков. Но на мой взгляд, у него всё равно имелся достаточный запас прочности, причём не только по баллам, а и по игре. Не возникало ощущения, что «Динамо» действительно готово бросить перчатку и прервать гегемонию. Одно дело — ярко выглядеть на отдельных отрезках и другое — держать уровень на постоянной основе. О других преследователях и говорить нечего. Они прямо по ходу чемпионата занимались организационными моментами. Порой приходилось решать вопросы, далёкие от футбола и спорта. И другим командам понадобится время, чтобы выстроить свою игру. А у «Зенита» давно всё понятно. В таких условиях работать комфортно. Отсюда и результат.

— Артём Дзюба прямо заявил, что хотел бы большей конкуренции в РПЛ. Постоянные успехи сине-бело-голубых — показатель их силы или скорее демонстрация слабости оппонентов?

— Думаю, здесь стоит вести речь о совокупности факторов. С одной стороны, «Зенит» очень силён. С другой, конкуренция оставляет желать лучшего. Согласитесь, перед началом сезона мы все думали, что петербуржцам непросто будет сохранить первую строчку, а они спокойно решили задачу за три тура до финиша. Это негативно сказывается на уровне чемпионата. Конкуренция всегда важна для развития футбола в стране. А такие длинные победные серии не идут во благо никому, ни турниру, ни игрокам. Да, есть пример «Баварии», но применительно к Бундеслиге мы больше говорим о спорте. Если же взять отечественные клубы, начинаются проблемы иного характера. Например, «Локомотив» весь сезон переживал кадровые перестроения. В «Спартаке» ситуация тоже непонятная.

— После матча с железнодорожниками бросалось в глаза, что старожилы «Зенита» выглядели достаточно спокойными, ведь они уже завоевали не один трофей в России. Как им сохранять мотивацию? Или победы не приедаются никогда?

— Конечно, идеальная ситуация, когда футболист заряжает сам себя и старается постоянно с кем-то конкурировать. Лучший пример такого отношения к делу — Криштиану Роналду. Но таких, как он, единицы. В условиях отсутствия борьбы постоянно держать себя в тонусе сложно. Но те футболисты «Зенита», которые спокойно играют на внутренней арене, в Лиге чемпионов смотрятся не так убедительно. Даже в матче с «Локомотивом» команда не сразу справилась со стрессом, хотя, казалось, у неё было множество вариантов, чтобы завоевать очередной титул. Поэтому «Зениту» ещё есть куда расти.

— Гегемония может негативно сказаться на интересе сторонних болельщиков? Всё же чемпионат России многие любят именно за высокую конкуренцию.

— Интерес может пропасть только у определённой группы любителей футбола, которые приходят на стадион исключительно за результатом. Вот они действительно перестанут посещать арены и найдут другие способы времяпровождения, тем более вариантов существует масса. А настоящие болельщики, которые поддерживают свои команды всегда и везде, никуда не денутся. И сегодня клубы проводят огромную работу, чтобы нарастить их армию. В качестве примера возьмём «Спартак». В текущем сезоне РПЛ красно-белые занимают десятое место, но это же не приведёт к тому, что «Открытие-Арена» моментально опустеет.

— Тот факт, что в еврокубках «Зенит» в последние годы успехов не добился, свидетельствует о слабости РПЛ?

— Отчасти это так, но многое зависит от того, под каким углом смотреть на происходящее. Если взять за основу результат, безусловно, поводов для радости немного, однако он не всегда отражает происходящее на поле. Петербуржцы в очередной раз не сумели выйти в плей-офф ЛЧ и с трудом пробились в 1/16 финала Лиги Европы. Но важно другое: игра команды сильно изменилась.

Во многом показательным получился домашний матч с «Челси», яркий и результативный. Править бал в атаке коллектива начали бразильцы, компанию которым составил Сердар Азмун. На эти перестроения обязательно следует обратить внимание. Семак прямо по ходу сезона проделал колоссальную работу, а его подопечные прибавили во многих аспектах. Плюс важно, как клуб попал в точку практически со всеми новичками. Многие болельщики зимой задавались вопросом: «Зачем нужен Иван Сергеев»? Нападающий ответил им, вытеснив из основы Дзюбу и принявшись регулярно забивать. Я с оптимизмом смотрю в будущее, поскольку понимаю: решения, которые принимались ранее, дают результат.

— Что или кто способен помешать петербуржцам постоянно побеждать в национальном первенстве?

— Пока мы даже не знаем, смогут ли отечественные команды в следующем сезоне выступить в еврокубках. Остаётся надеяться, обойдётся без глобальных потрясений. Если их не произойдёт, соперникам тяжело будет конкурировать с «Зенитом» и в дальнейшем. Не думаю, что другие клубы позволят себе приобретение дорогостоящих игроков. Сегодня таким путём пойти сложно. Для того, чтобы бросить перчатку петербуржцам, нужно проделать серьёзную работу. Матч с «Локомотивом» во многом получился показательным. Сине-бело-голубые пропустили нелепый мяч, но быстро собрались и спокойно без суеты добились результата. Да и, положа руку на сердце, если петербуржцы и оступаются, во многом по своей вине. Это не их обыгрывают, а они проигрывают. Например, на четвертьфинал Кубка России с «Аланией» тренерский штаб выпустил смешанный состав.

— Многие спорят о том, насколько велика роль Семака в победах «Зенита». Некоторые считают, у петербуржцев настолько сильный подбор футболистов, что с ними добился бы успеха любой специалист. Согласны с ними?

— Так рассуждать способны только люди, глубоко не вникающие в процесс. Поймите, работа тренера — не просто двигать фишки по доске. Большая заслуга Сергея Богдановича заключается в том, что он собрал эту команду и каждому подопечному нашёл место на поле, поставил перед ним определённую задачу, чтобы тот показал свой максимум. Вы думаете легко работать с теми же бразильцами? А у него их теперь пятеро. Успешно взаимодействует Семак и со звёздами, и это тоже важное для наставника маститого коллектива умение. Плюс, при нём в «Зените» не произошло ни одного крупного скандала, хотя, считаю, это не самое важное. Семак — не только тренер, но и отличный организатор и психолог, и все успехи петербуржцев — его заслуга.

— Может ли клуб летом лишиться некоторых легионеров, как другие отечественные коллективы? Или хорошие условия контрактов застрахуют его от потерь?

— К сожалению, кого-то он рискует потерять. Иностранные футболисты получают в «Зените» хорошие деньги, но они далеко не всегда стоят на первом месте. Если российские команды лишатся возможности выступать в еврокубках, легионеры пропадут с радаров и перестанут вызываться в сборные. Как следствие они не привлекут интерес сильных коллективов из ведущих чемпионатов. А зарплата рано или поздно приходить перестанет. Спортсмены не живут исключительно сегодняшним днём и всё прекрасно понимают. Закончились те времена, когда футболисты собирали чемоданы и ехали в Россию за длинным рублём.

— Насколько легко будет заманить в клуб новых иностранных исполнителей, если российские команды не допустят до еврокубков?

— Если придётся сосредоточиться на выступлении на внутренней арене, нет нужды приглашать иностранцев. «Зенит» может спокойно справиться имеющимися на данный момент исполнителями. Легионеров, как правило, подписывают, чтобы дать результат в еврокубках. Зачем платить им астрономические деньги, если есть свой Андрей Мостовой, который за пару сезонов вышел на новый уровень и пробился в сборную России? Под рукой у Семака имеются и другие качественные россияне, способные помочь в РПЛ.

— Какие линии команды особенно нуждаются в усилении?

— Повторюсь, смотря о решении каких задач идёт речь. Считаю, с имеющимся ростером петербуржцы способны по-прежнему оставаться на вершине внутри страны, и необходимости в усилении нет. Просто нужно, чтобы футболисты продолжали показывать свой максимум.

— Вратарская тройка представлена опытными, но не слишком надёжными Станиславом Крицюком и Михаилом Кержаковым и юным Даниилом Одоевским. Разве команда не нуждается в сильном голкипере?

— Крицюка многие ругают и критикуют, но я считаю, он ещё не сказал последнего слова. Он буквально «на флажке» летней трансферной кампании перешёл в «Зенит» и сразу пробился в основу. А потом Станислав получил травму и до сих пор восстанавливается. Он совсем немного времени провёл в команде, а потому следует подождать.

— Проблемы «Зенит» испытывает и в центре обороны. Ярослав Ракицкий разорвал контракт с клубом, а Деян Ловрен давно перешагнул 30-летний рубеж и постоянно получает травмы. Насколько убедительно смотрится на этой позиции арендованный у «Кайрата» Нуралы Алип?

— В случае с Алипом речь в первую очередь идёт о глубине состава. Важно ведь не только качество, но и количество футболистов. Казахстанец пока провёл не так много матчей, чтобы делать выводы по его игре. Но опять же, по Нуралы возникало много вопросов у болельщиков. А кто это? А зачем он? Но в итоге человек пробился в основу. То есть клуб сработал на перспективу. Не было такого, что появилась «дыра» в составе, и началось паническое ожидание открытия трансферного окна. Да, Вильмар Барриос и Дуглас дос Сантос по ходу сезона выходили в центре обороны, но это вынужденная и временная мера.

— У Дзюбы летом заканчивается контракт, который автоматически продлён не будет. На ваш взгляд, опытный нападающий ещё способен принести пользу команде, или его время в «Зените» прошло и, находясь на скамейке запасных, он лишь добавит негатива?

— Это очень интересный и важный момент. Тут всё зависит от того, насколько Артём сам готов играть новую роль — стать неким помощником для партнёров как в раздевалке, так и на поле. Готов ли он чаще оставаться в резерве? Если да, то замечательно, а если нет, форвард сам не станет подписывать новое соглашение.

— Но по игре он заслужил предложение со стороны руководства?

— Даже в текущем сезоне, периодически оказываясь в резерве, он уже забил 13 мячей во всех турнирах и является лучшим бомбардиром команды. Плюс он принесёт пользу в тех матчах, когда соперники будут закрываться в обороне, а таких встреч в РПЛ окажется немало.