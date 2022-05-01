Червиченко — о конфликте Дзюбы с Геничем: проигранный спор всегда надо выполнять

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о конфликте между комментатором Константином Геничем и нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Проигранный спор всегда надо выполнять. Даже если он был вне публичной плоскости. Должны ли наказывать за такие слова? Футбол — это большое шоу. Всякие оскорбления и подколы являются элементами этого шоу. Они подогревают интерес, разогревают публику», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Дзюба очень ревностно относится к появлению Ивана Сергеева, поскольку форвард «Зенита» может превзойти Артёма.

«Это вызывает у Артёма озлобленность. Но даже такие дискуссии идут только на пользу. Это всё идёт в плюс», — заключил он.

Напомним, что Дзюба в прямом эфире резко высказался в адрес Генича после истории со спором. Футболист и комментатор поспорили, сможет ли Сергеев забить восемь мячей в чемпионате. Футболист достиг этой отметки, и Дзюба проспорил Геничу.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин встал на сторону Дзюбы в конфликте с Геничем.