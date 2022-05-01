Дзюба: «Динамо» сопротивлялось больше на словах

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о соперничестве с московским «Динамо» за чемпионство Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА ожил, «Динамо» сопротивлялось больше на словах. А если вы боретесь за чемпионство, то странно отдавать матчи с «Уралом» дома», — заявил Дзюба в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака. Команда в восьмой раз в истории стала чемпионом России (без учёта победы в первенстве СССР).

«Динамо» (52 очка) расположилось на второй позиции в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Иван Сергеев прокомментировал своё первое чемпионство в составе «Зенита».

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