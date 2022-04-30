Сергеев прокомментировал своё первое чемпионство в составе «Зенита»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о победе санкт-петербургского клуба на чемпионате России в сезоне-2021/22.

«У меня дебют в РПЛ — и сразу чемпионство. Конечно, сначала не верится, но сейчас уже осознаю. Моё первое чемпионство и, дай бог, не последнее», — цитирует Сергеева «Чемпионат».

«Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака. Команда в восьмой раз в истории стала чемпионом России (без учёта победы в первенстве СССР).

Ранее Сергей Семак высказался о продлении контракта после завоевания «Зенитом» четвёртого подряд чемпионства.