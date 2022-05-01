Траньков считает, что Семак вписал своё имя в историю российского футбола

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поздравил главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака с четвёртым чемпионством.

«Семак был легендарным футболистом, который в России брал пять чемпионств с тремя разными клубами. Теперь он продолжает выигрывать трофеи как тренер. Четвёртый раз подряд. Он вписал своё имя в историю российского футбола и спорта», — цитирует Транькова Sport24.

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

Ранее сообщалось, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил петербургский «Зенит» с завоеванием золотых медалей чемпионата России по футболу сезона-2021/22.