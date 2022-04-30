«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл четвёртое подряд чемпионство
- РИА Новости
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Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Голами в составе победителей отметились Иван Сергеев (27′), Малком (42′) и Андрей Мостовой (77′). Единственный гол за «Локомотив» забил Джирано Керк (4′).
Таким образом, «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. «Локомотив» — на шестой позиции (41 очко).
Напомним, что победа в РПЛ является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.
Ранее Андрей Канчельскис заявил, что «Зенит» не упустит чемпионства.