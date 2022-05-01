Ликование Сергеева, подбрасывание Семака и спор Дзюбы с Геничем: как «Зенит» праздновал четвёртое чемпионство подряд

В Санкт-Петербурге эмоционально отпраздновали завоевание «Зенитом» четвёртого подряд чемпионства. Футболисты получили трофей из рук президента РПЛ Ашота Хачатурянца. После церемонии награждения они отправились к фанатам и проскандировали с ними несколько популярных кричалок. Затем игроки принялись подбрасывать в воздух главного тренера Сергея Семака, который едва не оказался на газоне. Омрачил праздник лишь спор Артёма Дзюбы с журналистом Константином Геничем по поводу результативности Ивана Сергеева.

Очередное чемпионство «Зенита», четвёртое подряд, получилось во многом неожиданным. После победы над «Краснодаром» интрига в борьбе за чемпионство практически умерла, однако мало кто мог предположить, что главный преследователь — «Динамо» — сенсационно проиграет аутсайдеру «Уралу» и фактически откроет дорогу петербуржцам к золоту. Для решения задачи им самим требовалось дома взять верх над «Локомотивом».

Удивило и то, что к окончанию встречи на «Газпром-Арену» успели доставить кубок РПЛ, хотя, кажется, учитывая результаты последних лет, его могли отсюда и не увозить.

Ну а у местных болельщиков возникло приятное чувство дежавю, ведь в прошлом году подопечные Сергея Семака также гарантировали себе титул в домашней встрече с железнодорожниками, хотя и сделали это более уверенно. Да и эмоций на этот раз было меньше. Во-первых, многим футболистам победы на внутренней арене уже приелись, во-вторых, будущее команды и всего отечественного футбола находится в тумане, в частности непонятно, разрешат ли представителям Премьер-лиги в следующем сезоне выступать в еврокубках.

Артём Дзюба, завоевавший вместе с сине-бело-голубыми десятый трофей, честно признался, что уже не испытывает сумасшедших ощущений. Он отметил, что желал сохранения интриги в национальном первенстве до самого конца, но этому не суждено было сбыться.

«ЦСКА немного ожил, потом сдулся. «Динамо» сопротивлялось, но больше на словах, чем на деле. Если вы хотите бороться за чемпионство, отдавать матч с «Уралом» как минимум странно... Хотелось бы более сильного чемпионата, чтобы конкуренция шла до последнего тура», — подчеркнул нападающий в эфире «Матч Премьер».

Другие старожилы коллектива нашли для себя новую мотивацию, например, Александр Ерохин заявил о желании получить вторую звёздочку на герб клуба. Её можно добавить за пять чемпионств. В активе «Зенита» теперь значится девять с учётом одной победы в первенстве СССР.

Но были в составе петербуржцев и игроки, которые взяли золото впервые, и они точно не могли пожаловаться на нехватку эмоций. Например, Иван Сергеев ещё в прошлом сезоне выступал в ФНЛ, а текущий начал в составе «Крыльев Советов». Зимой он перебрался в «Зенит» и спустя несколько месяцев был признан лучшим игроком решающего матча. Счастливый нападающий обнимался с партнёрами, а один из них даже назвал его канадцем, видимо, за окладистую бороду.

«Дебют в РПЛ и сразу чемпионство. Конечно, сначала не верилось, а теперь осознаю. Первое, но дай бог не последнее», — делился Иван.

Не скрывали счастья и жизнерадостные бразильцы, благо, теперь их в команде сразу пятеро. Разумеется, просто сдержанно улыбаться они не могли. Вендел, получив свою медаль, неожиданно зажал её в зубах и поднял руки. Счастливый Малком крикнул в камеру: «Чемпионы». А идущий следом Клаудиньо прямо на подиуме устроил победный танец. Для него этот трофей также дебютный в «Зените».

«Это очень важное достижение для меня. Первый титул в карьере после того, как уехал из Бразилии. Рад, что удалось стать чемпионом России», — признался счастливый Клаудиньо.

Но особенный момент даже не награждение медалями, а вручение кубка, который успели привезти в Санкт-Петербург. Его из рук президента РПЛ Ашота Хачатурянца на правах самых опытных игроков получили Михаил Кержаков и Артём Дзюба. Они бережно взяли его за ручки и понесли к партнёрам, которые уже выстроились в полном составе. Спустя пару секунд трофей взмыл в воздух. Одновременно вверх взлетели и сотни конфетти. Такая знакомая, но не надоедающая процедура для «Зенита».

По традиции многие футболисты взяли с собой на церемонию награждения детей, например это сделал Александр Ерохин. Возможно, некоторые из них когда-то сами сыграют за сине-бело-голубых. Особенно умилительно выглядел Вендел с крохотной дочкой на руках.

Следом команда отправилась поблагодарить за поддержку преданных болельщиков. И здесь уже инициативу в свои руки взял другой старожил коллектива Магомед Оздоев. Он отнёс кубок к фанатской трибуне, и петербуржцы, выстроившись перед ней, затянули одну из наиболее популярных кричалок в городе на Неве «Оп, давай-давай».

Ну а завершилась церемония традиционным качанием тренера. В эти мгновения за Семака становилось даже страшно. Казалось, не прибавивший с момента завершения карьеры ни килограмма тренер взлетал в воздух слишком высоко и может упасть на газон. К счастью, обошлось.

Всё это специалист полностью заслужил. Да, клуб обладает более серьёзными финансовыми возможностями, чем конкуренты, но при других наставниках не добивался таких успехов. С Семаком же он не знает себе равных в РПЛ уже четыре года. Сам Сергей Богданович наряду с экс-защитником «Спартака» Дмитрием Ананко занимает первое место по числу чемпионств в России (девять), а по количеству золота среди коллег догнал Валерия Газзаева и теперь уступает только Олегу Романцеву (восемь).

«Продолжаю настаивать, что «Зенит» не доминирует в лиге, хотя с точки зрения результатов так сказать можно. Но с точки зрения игры и запаса прочности эталон для меня — «Бавария». Наши победы в большинстве случаев сопряжены с постоянными нервами. Постоянно кипит работа, мы не можем сказать, что кого-то легко обыгрываем в чемпионате. Пока мы не доминируем, но хотелось бы», — подчеркнул Семак после матча.

А генеральный директор клуба Александр Медведев порадовал болельщиков важной новостью: контракт с наставником автоматически продлён. Также он рассказал о задачах, которые стоят перед командой на следующий сезон.

«Четвёртое чемпионство подряд — очень редкий случай. Знаю, что в истории российского футбола только «Спартак» подряд больше титулов завоёвывал. Но мы на этой цифре не останавливаемся, наша задача — заработать вторую звезду на футболку. И чем раньше, тем лучше», — подчеркнул функционер.

К сожалению, не обошлось и без небольшого скандала с участием Дзюбы. Год назад, после окончания «золотого» матча с «Локомотивом», он стал главным героем церемонии, переодевшись в костюм Дэдпула. На этот раз он тоже вышел на первый план, но из-за конфликта с журналистом Константином Геничем.

Комментатор недавно рассказал о споре между ним и футболистом перед началом сезона. Его предметом стала результативность Сергеева. Если бы он забил восемь и больше мячей в РПЛ, экс-капитану сборной пришлось бы выполнить желание. На данный момент в активе Ивана значится уже девять голов. Но Дзюба выразил недовольство тем, что Генич публично сообщил о споре. По его мнению, Константин тем самым оскорбил его нового одноклубника.

«Мы не спорили ни на что. Константин Генич как жёлтая пресса. Мы с ним разговаривали тет-а-тет, а он из этого раздул, не знает, как привлечь к себе внимание. Для меня это позорно. Ване Сергееву, наверное, самому неудобно за наш разговор. Я его до этого не знал, он очень хороший футболист, я за него искренне переживал. Как Генич себя вёл — это фу. Правильно, что «Спартак» его забанил, я его тоже забанил», — заявил Дзюба.

Ответ журналиста не заставил себя долго ждать и получился предельно жёстким.

«Рядом с нами, когда мы спорили, находилось огромное количество людей. Это был не приватный спор... То, что он говорил про Сергеева… Сейчас он утверждает, что Ваня хороший нападающий, но тогда заявлял такое, что если бы воспроизвёл сейчас, мало ему не показалось… На тот момент это был честный спор, который нужно было по-мужски принять. То, что сказал Артём, — гниль. Теперь я прекрасно понимаю, почему тебя хейтит и ненавидит большинство болельщиков», — напомнил Генич.