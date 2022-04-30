Генич: теперь понимаю, почему Дзюбу ненавидит такое количество болельщиков

Российский комментатор Константин Генич высказался о конфликте с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Это был честный спор, который надо было просто по-мужски принять. То, что сказал Артём, — это гниль. Самая настоящая. Артём, теперь я прекрасно понимаю, почему тебя ненавидит такое количество болельщиков», — заявил Генич в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что Дзюба в прямом эфире резко высказался в адрес Генича после истории со спором. Футболист и комментатор поспорили, сможет ли Иван Сергеев забить восемь мячей в чемпионате. Футболист достиг этой отметки, и Дзюба проспорил Геничу.

Ранее Дзюба заявил, что то, как Генич ведёт себя, — «это фу» и он его тоже забанил после «Спартака».