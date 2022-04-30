В «Зените» заявили, что вопрос с контрактом Семака уже решён

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с контрактом главного тренера команды Сергея Семака.

«Автопродление контракта Семака? Вопрос решённый», — цитирует Медведева «Чемпионат».

«Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака. Команда в восьмой раз в истории стала чемпионом России (без учёта победы в первенстве СССР).

Ранее Семак высказался о продлении контракта после завоевания «Зенитом» четвёртого подряд чемпионства.

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