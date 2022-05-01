Губерниев назвал причину четвёртого подряд чемпионства «Зенита»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал четвёртое подряд чемпионство «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Зенит» — чемпион, так как лучше других в России играет в футбол! Вот и всё!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

«Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака. Команда в восьмой раз в истории стала чемпионом России (без учёта победы в первенстве СССР).

Ранее агент рассказал, готовы ли Малком и Клаудиньо остаться в «Зените» без еврокубков.