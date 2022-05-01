Агент рассказал, готовы ли Малком и Клаудиньо остаться в «Зените» без еврокубков

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался о будущем своих клиентов.

«Эти вопросы нужно адресовать напрямую Малкому и Клаудиньо, конечно. Мне сложно ответить, не поговорив с ними. Но они счастливы в «Зените», это я знаю. И как их агент я бы рекомендовал им остаться в «Зените», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

«Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака. Команда в восьмой раз в истории стала чемпионом России (без учёта победы в первенстве СССР).

Ранее в «Зените» заявили, что вопрос с контрактом Семака уже решён.