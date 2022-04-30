Дзюба выиграл десятый трофей с «Зенитом», в «Спартаке» не было ни одного

Санкт-петебургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом России сезона-2021/22.

Эта победа на чемпионате России стала для Дзюбы десятым трофеем в составе «Зенита». Он трижды выигрывал с клубом РПЛ, дважды побеждал в Кубке России и четыре раза завоёвывал Суперкубок страны.

Примечательно, что футболист не выиграл ни одного трофея, выступая за «Спартак». Дзюба является воспитанником красно-белых. Он играл за взрослую команду московского клуба с 2006 по 2015 год с перерывами на аренду.

Ранее сообщалось, что игрокам «Зенита» вручили золотые медали за победу на чемпионате России.