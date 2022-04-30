Игрокам «Зенита» вручили золотые медали за победу в чемпионате России

Санкт-петебургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом России сезона-2021/22.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. После матча футболистам вручили золотые медали за победу в РПЛ.

Таким образом, «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в РПЛ является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака. Команда в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР.

Ранее Сергей Семак вышел на второе место по количеству побед в РПЛ среди тренеров.