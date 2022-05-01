Малком: самые драматичные матчи у «Зенита» всегда со «Спартаком»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о досрочном чемпионстве команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Самые драматичные матчи всегда со «Спартаком». Сейчас мы уже победили, сезон удался, мы будем готовиться к следующему. Но в этом чемпионате у нас остаются ещё три игры, мы обязательно доиграем их по максимуму», — цитирует Малкома «Чемпионат».

«Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака. Команда в восьмой раз в истории стала чемпионом России (без учёта победы в первенстве СССР).

Ранее Сергей Семак высказался о продлении контракта после завоевания «Зенитом» четвёртого подряд чемпионства.