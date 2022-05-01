Малком: самые драматичные матчи у «Зенита» всегда со «Спартаком»

Короткая ссылка
Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о досрочном чемпионстве команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Самые драматичные матчи всегда со «Спартаком». Сейчас мы уже победили, сезон удался, мы будем готовиться к следующему. Но в этом чемпионате у нас остаются ещё три игры, мы обязательно доиграем их по максимуму», — цитирует Малкома «Чемпионат».

«Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака. Команда в восьмой раз в истории стала чемпионом России (без учёта победы в первенстве СССР).

Ранее Сергей Семак высказался о продлении контракта после завоевания «Зенитом» четвёртого подряд чемпионства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить