Геннадий Орлов считает, что «Зенит» полностью избавился от «дзюбозависимости»

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что без Артёма Дзюбы атака петербургского «Зенита» стала гораздо быстрее.
Геннадий Орлов считает, что «Зенит» полностью избавился от «дзюбозависимости»
  • globallookpress.com

«Зенит» полностью избавился от «дзюбозависимости». Игра впереди стала другой. Правильно сделали, что позвали Сергеева», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Орлов также отметил заметный прогресс в игре защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Однако он часто теряет концентрацию. Отважный, смелый парень, командный игрок. Но допускает позиционные ошибки в обороне», — сказал Орлов.

26-летний Сергеев 10 января перешёл из самарских «Крыльев Советов» в петербургский «Зенит», подписав контракт до лета 2025 года. Стоимость приобретения игрока составила около €3,7 млн.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин встал на сторону Дзюбы в конфликте с Геничем.

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