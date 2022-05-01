Геннадий Орлов считает, что «Зенит» полностью избавился от «дзюбозависимости»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что без Артёма Дзюбы атака петербургского «Зенита» стала гораздо быстрее.

«Зенит» полностью избавился от «дзюбозависимости». Игра впереди стала другой. Правильно сделали, что позвали Сергеева», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Орлов также отметил заметный прогресс в игре защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Однако он часто теряет концентрацию. Отважный, смелый парень, командный игрок. Но допускает позиционные ошибки в обороне», — сказал Орлов.

26-летний Сергеев 10 января перешёл из самарских «Крыльев Советов» в петербургский «Зенит», подписав контракт до лета 2025 года. Стоимость приобретения игрока составила около €3,7 млн.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин встал на сторону Дзюбы в конфликте с Геничем.