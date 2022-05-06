Силкин ожидает настоящей битвы в матче «Крылья Советов» — «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы столичного клуба в матче 28-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».

«С «Крыльями» просто не будет. Сегодня обе команды будут биться. «Динамо» едет в Самару не на прогулку — не для того, чтобы отдавать очки», — цитирует Силкина «Чемпионат».

Он выразил сожаление, что «Динамо» упустило возможность побороться за золотые медали РПЛ сезона-2021/22. По его мнению, бело-голубые играют на достаточно высоком уровне. Однако и соперники стали более серьёзно относиться к «Динамо», поэтому и идёт потеря очков.

«Состав молодой, присутствует нестабильность. Видно, что многим ребятам не хватает мастерства, нужно набраться опыта», — заключил он.

«Динамо» (52 очка) за три тура до окончания сезона занимает второе место в турнирной таблице. Далее расположились «Сочи» (49), ЦСКА (47), «Краснодар» (45). «Крылья» (38) идут на седьмой позиции. «Зенит» (61) досрочно стал чемпионом России.

«Крылья» примут участие в матче 28-го тура «Динамо» 6 мая. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос, способна ли команда побороться за золотые медали Российской премьер-лиги в сезоне-2022/23.