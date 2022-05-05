Кобелев допускает, что «Динамо» поборется за первое место в РПЛ в следующем сезоне

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос, способна ли команда побороться за золотые медали Российской премьер-лиги в сезоне-2022/23.
Кобелев допускает, что «Динамо» поборется за первое место в РПЛ в следующем сезоне
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«Всё будет зависеть от того, сумеет «Динамо» сохранить состав или нет, и не только «Динамо», а вообще остальные команды», — приводит слова Кобелева ТАСС.

По его словам, нужно будет внимательно смотреть в каком состоянии «Зенит» вступит в новый сезон.

«Если Шиманьски, Моро и другие иностранцы останутся, значит, есть шанс. Я считаю, «Динамо» будет прибавлять, если кто-то уедет — другой вопрос», — заключил Кобелев.

Специалист также не считает, что сейчас стоит думать о том, уйдёт ли наставник бело-голубых Сандро Шварц из клуба, так как ясность наверняка появится только после завершения текущего чемпионата.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 27 туров, набрав 52 очка.

«Зенит» досрочно оформил чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее в «Динамо» опровергли слухи о возможном уходе Шварца в «Герту». 

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