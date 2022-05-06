Геркус посоветовал Дзюбе найти новый клуб

Бывший президент столичного «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу будущего нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Если у Дзюбы есть варианты вне «Зенита», я бы их рассмотрел. С «Зенитом» он выиграл всё что мог. Следующий сезон будет повторением в непривычной для него роли запасного игрока», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России».

По его словам, переход в новый клуб мог бы стать новым опытом для Дзюбы. Он подчеркнул, что форвард уже не может показывать игру на высоком уровне на протяжении всего матча.

«В «Зените» он был суперзвездой и примой. А ему предложили роль игрока, выходящего на замену. Мне кажется, что Дзюба тяготится этой ролью», — заключил Геркус.

33-летний форвард в чемпионате России сезона-2021/22 провёл 25 матчей. В 11 из них он выходил на замену. Дзюба забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.

Трансфермаркет оценивает стоимость нападающего в €9 млн.

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» хочет подписать контракт с Дзюбой.