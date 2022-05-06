Радченко считает, что переход Дзюбы в «Црвену Звезду» может стать примером для молодёжи

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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о возможном переходе форварда петербургского клуба Артёма Дзюбы в сербскую «Црвену Звезду».
Радченко считает, что переход Дзюбы в «Црвену Звезду» может стать примером для молодёжи
  • globallookpress.com

«Это большая неожиданность. «Црвена Звезда» заинтересована в таком центральном нападающем, как Артём Дзюба: он может показывать пример молодым игрокам», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

По его мнению, Дзюба сможет помочь команде в игровых схемах за счёт большого опыта. Он добавил, что «Црвена Звезда» хорошо работает с молодыми игроками, которые потом уезжают в сильные чемпионаты. 

33-летний форвард не планирует продлевать контракт с петербургским клубом и уже получил ряд интересных предложений из России и Европы. Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 нападающий провёл за команду из Санкт-Петербурга 36 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию, что Дзюба может перейти в «Црвену Звезду».

 

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