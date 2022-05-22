В «Химках» не исключили будущие переговоры с Дзюбой

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможности подписать нападающего Артёма Дзюбу после его ухода из «Зенита».

«Контракт, который был у Артёма в «Зените», мы не сможем повторить. Дзюба — высококлассный специалист. Если он захочет играть у нас, и мы сможем договориться по контракту, всё возможно», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Футболист выступал за клуб с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. В составе «Зенита» футболист четырежды подряд выиграл чемпионство РПЛ.

Ранее Вячеслав Колосков высказался о будущем Артёма Дзюбы после ухода из «Зенита».