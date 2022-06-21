В «Фенербахче» отреагировали на новость, что Дзюба близок к подписанию контракта с клубом
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«Артём Дзюба переходит в «Фенербахче»? Это слухи, которые не соответствуют действительности», — приводит слова Баки «Чемпионат».
Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.
За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.
Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что может мотивировать Дзюбу продолжить карьеру за рубежом.