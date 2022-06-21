Непомнящий объяснил, почему переход в «Фенербахче» станет для Дзюбы вызовом
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«Уверен, для Артёма переезд в Турцию станет очередным вызовом. Не секрет, что ему нравятся такие ситуации, когда нужно доказывать себе и окружающим, что он способен добиться успеха в сложившихся условиях. Главное — оставаться самим собой. Ему по силам проявить себя в новом коллективе и много там забивать», — рассказал Непомнящий RT.
Ранее Непомнящий прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Фенербахче».