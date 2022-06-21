Непомнящий объяснил, почему переход в «Фенербахче» станет для Дзюбы вызовом

Короткая ссылка
Известный российский тренер Валерий Непомнящий выразил уверенность, что переход нападающего Артёма Дзюбы в «Фенербахче» станет для футболиста очередным вызовом.
Непомнящий объяснил, почему переход в «Фенербахче» станет для Дзюбы вызовом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Уверен, для Артёма переезд в Турцию станет очередным вызовом. Не секрет, что ему нравятся такие ситуации, когда нужно доказывать себе и окружающим, что он способен добиться успеха в сложившихся условиях. Главное — оставаться самим собой. Ему по силам проявить себя в новом коллективе и много там забивать», — рассказал Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить