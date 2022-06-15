«Прекрасно впишется в схему Семака»: почему переход Бакаева в «Зенит» пойдёт на пользу и игроку, и клубу

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев на правах свободного агента подписал трёхлетнее соглашение с «Зенитом». Хавбек не дождался предложения о продлении контракта от «Спартака», воспитанником академии которого является. Выдающиеся игроки красно-белых не считают предательством переезд футболиста в Санкт-Петербург. Андрей Тихонов полагает, что не стоит сравнивать эту ситуацию со скандальным переходом Артёма Дзюбы, а Валерий Кечинов уверен, что руководство «Спартака» поступило недальновидно. В свою очередь, выступавший за обе команды Дмитрий Радченко прочит хавбеку хорошие перспективы в основном составе чемпиона страны.

Одна из самых громких эпопей летнего трансферного окна в России подошла к концу. Воспитанник «Спартака» Зелимхан Бакаев, доросший в стане красно-белых до основной сборной России по футболу, перешёл в «Зенит». Полузащитник подписал контракт по системе «3 + 1»: он будет играть в Санкт-Петербурге три сезона и, если в ходе последнего начнёт в стартовом составе 70% встреч, соглашение будет автоматически продлено ещё на год.

Разговоры о том, что хавбек может покинуть «Спартак», появились ещё несколько месяцев назад в самый разгар чемпионата России по футболу. Однако тогда подобные слухи не воспринимались всерьёз. Многие были уверены: это очередные агентские игры и стороны просто обсуждают условия нового контракта.

«Мне кажется, он попросил больше денег, а руководство пока не идёт на повышение зарплаты. Они ведь закрыли «Спартак-2». Думаю, что в любом случае договорятся. Вижу, как Бакаев обижается, когда его меняют, но хочу ему сказать одну вещь: от добра добра не ищут. В «Зените» на его месте действует Малком, а это футболист совсем другого уровня», — говорил в беседе с RT ветеран «Спартака» Евгений Ловчев.

Однако после финала Кубка России, в котором Бакаев остался на скамейке запасных, стало ясно, что полузащитник действительно уходит. И если другие футболисты радовались завоеванию трофея, то он делился с журналистами обидой на клуб, не предложивший своему воспитаннику новый контракт.

«Переговоров толком не было. Это враньё, что я просил большие деньги. Даже если бы захотел что-то заоблачное, можно вести переговоры, но их не было. Ребята, кто думает, что я обнаглел, не верьте этому», — уверял Зелимхан.

В «Спартаке» сначала сделали вид, что удивлены таким словам. Как объяснял спортивный директор красно-белых Лука Каттани, якобы была такая установка — до финала Кубка России ни с кем не вести переговоров, чтобы не отвлекать футболистов от главного матча сезона. Однако уже 1 июня красно-белые официально объявили об уходе Бакаева из клуба. А чуть позже на пресс-конференции итальянец взял на себя ответственность за это решение. По мнению специалиста, вокруг Зелимхана создавался нездоровый ажиотаж, который не шёл на пользу команде.

«Это был вопрос не технический, не финансовый, а вопрос алхимии с клубом. Ненормально, когда после матчей каждый раз спрашивают, сколько минут отыграл Бакаев. С Заремой Салиховой я на данную тему не общался. Единственный человек, который влиял на это решение, — Паоло Ваноли», — заявил Каттани.

Решением «Спартака» оказались удивлены многие, даже бывший тренер красно-белых Массимо Каррера. Ведь клуб бесплатно подарил конкурентам футболиста уровня сборной России. И конечно же, таким шансом не мог не воспользоваться «Зенит».

По мнению экс-нападающего национальной команды Дмитрия Радченко, уход Зелимхана — потеря для красно-белых, поскольку, какой бы ни была «алхимия» внутри команды, он всегда полностью выкладывался на поле.

«Я видел, как у него горели глаза. Бакаев любил этот клуб и хотел приносить ему пользу. Почему он иногда не попадал в состав, нужно спросить у руководства. Но его желание биться за команду было видно по его игре, стремлению и отдаче. Из-за чего «Спартак» отдаёт прямому конкуренту за бесплатно одного из ключевых футболистов — вопрос не к нам, а к московскому клубу», — отметил специалист в комментарии RT.

Уверен, что красно-белым ни в коем случае нельзя было отпускать Бакаева, считает и бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов.

«Мало того что он воспитанник, так ещё и хороший футболист. Зелимхан в «Спартаке» был одним из лидеров, действовал очень ярко, от него постоянно шёл креатив. Мог и обыграть, и отдать, и забить. Вообще странно, почему с ним не продлили контракт и не договорились, а он ещё и ушёл свободным агентом в «Зенит». И так сильная команда бесплатно получает классного российского исполнителя. Это нонсенс», — объяснил Кечинов.

При этом проблем с болельщиками у Бакаева возникнуть не должно. В отличие от ситуаций с Артёмом Дзюбой или Владимиром Быстровым, его переход в Санкт-Петербург — вынужденный. Кроме того, по информации разных источников, футболист не сильно выигрывает финансово. Зарплата полузащитника в «Зените» составит чуть более одного €1 млн евро в год, примерно столько же он получал в «Спартаке».

Как отметил бывший полузащитник красно-белых Андрей Тихонов, фанаты должны с пониманием отнестись к этому трансферу.

«Вряд ли среди болельщиков будут превалировать настроения, как после перехода Дзюбы. Здесь совсем другая ситуация, сравнивать их не стоит. Бакаев хотел остаться в Москве, но клуб сам не захотел его видеть в команде. Можно также вспомнить ситуацию с Быстровым, которого убрали из «Зенита» и он пришёл в «Спартак». Потом Владимир вернулся в Санкт-Петербург, его не любили, но своей игрой он заставил болельщиков снова себя уважать. Не было уже такого жёсткого антагонизма. Сейчас футболисты выбирают, где им будет лучше», — рассказал в беседе с RT Тихонов.

Если закрыть глаза на взаимоотношения клубов и болельщиков, Бакаев сделал правильный для себя выбор. Через две недели ему исполнится 26 лет, и за четыре года в Санкт-Петербурге он может вырасти в одного из лидеров национальной команды. Для этого у футболиста есть все качества, а самое главное — желание играть в футбол.

Конкуренция в «Зените», бесспорно, намного выше, чем в «Спартаке». Но в то же время здесь значительно больше стимулов для развития и есть у кого учиться мастерству. Бразильцы Малком, Юри Алберто, Вендел остаются в клубе, несмотря на его отстранение от еврокубков.

При этом руководит командой очень взвешенный и рассудительный Сергей Семак, который умеет найти баланс между легионерами и россиянами. В зимнее трансферное окно многие удивлялись, зачем «Зениту» Иван Сергеев. Все прочили ему место в запасе. Однако форвард «Крыльев Советов» в компании с иностранцами прибавил и выдал мощную концовку сезона. В последних шести матчах чемпионата он появлялся на поле с первых минут и забил три мяча.

Находит тренер общий язык и с теми футболистами, кто остаётся на скамейке. Далеко не всегда в старте можно увидеть Магомеда Оздоева, Далера Кузяева, Александра Ерохина. Однако никто из них не обижается на Семака. Ну или по крайней мере в открытую об этом не говорит.

Нужен Бакаев и самому «Зениту». Питерский клуб в конце сезона начал показывать более скоростной и техничный футбол. В отсутствие Дзюбы и Оздоева тренерский штаб наверняка продолжит прививать команде именно такую игру, в том числе и за счёт тщательного подбора исполнителей. А Зелимхана можно использовать как в качестве вингера на обоих флангах, так и на позиции нападающего, если возникнет такая необходимость в случае травмы Сергеева или Юри Алберто.

«Мне нравится, как действует Зелимхан, и думаю, он прекрасно впишется в схему Семака. Знал, что «Зенит» ищет атакующего полузащитника, и при нынешних условиях это очень неплохой вариант. Да, конкуренция высокая, но уверен, что Бакаев сможет побороться за место в основе и приносить пользу команде», — считает Дмитрий Радченко.

Наверняка подкупает тренерский штаб «Зенита» и самоотдача футболиста на поле. Он способен на протяжении почти всего матча оказывать давление на защитников соперника. Именно так в сборной России его использует Валерий Карпин. Поэтому не исключено, что для хавбека найдётся место и в стартовом составе петербуржцев.

«Если Зелимхан туда пошёл, то уверен в своих силах. Я не думаю, что «Зенит» берёт футболиста на скамейку. Посмотрим, как это будет выглядеть», — подытожил Андрей Тихонов.