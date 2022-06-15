Бакаев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт

Стали известны детали перехода полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Контракт подписан по схеме «3 + 1». Завтра Зелимхан присоединится к команде», — цитирует генерального директора «Зенита» Александра Медведева ТАСС.

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с Бакаевым. Об этом сообщил Александр Медведев.

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что «Спартак» предал Бакаева.