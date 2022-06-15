Радченко уверен, что Бакаев поборется за место в основе «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил перспективы воспитанника «Спартака» Зелимхана Бакаева в петербургской команде.

«Мне нравится, как играет Зелимхан, и, думаю, он прекрасно впишется в схему Семака. Знал, что «Зенит» ищет атакующего полузащитника, и при нынешних условиях это очень неплохой вариант. Да, конкуренция высокая, но уверен, что Бакаев сможет побороться за место в основе и приносить пользу команде», — сказал Радченко в интервью RT.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с Бакаевым.