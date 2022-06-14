«Был единственным, кто меня убедил»: Каттани — о назначении Абаскаля, расставании с Ваноли, уходе Бакаева и Ещенко

Решение назначить Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака» было обусловлено его желанием играть в интенсивный футбол. Об этом на пресс-конференции заявил спортивный директор Лука Каттани. Функционер также заявил, что отставка Паоло Ваноли не связана с финансовой ситуацией в клубе, объяснил причины расставания с Зелимханом Бакаевым и Андреем Ещенко, а также рассказал о проблемах, возникших из-за закрытия второй команды.

Во вторник, 14 июня, одним из самых примечательных событий в российском футболе стала большая пресс-конференция спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, который почти полтора часа отвечал на вопросы журналистов. Итальянец подробно рассказал об отставке Паоло Ваноли с поста главного тренера, объяснил решение назначить на эту должность 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля, а также поделился мнением об уходе полузащитника Зелимхана Бакаева, ситуации на трансферном рынке и закрытии «Спартака-2». В RT выделили главное из его речи.

Об отставке Ваноли

«29 мая состоялся финал Кубка России, на следующее утро ещё никаких разговоров об отставке не было, а вот в день вылета Паоло в Италию у меня появились первые сомнения по поводу его будущего. В итоге ситуация перевернулась всего за три-четыре дня.

Почему СМИ было известно об отъезде Ваноли, а клубу — нет? Не знаю, возможно, он проинформировал журналистов раньше, чем нас. Нужно спрашивать у него. Я озвучил свою версию, а верить мне или нет — дело ваше.

Не считаю, что тут стоит говорить о предательстве, это не тот случай. Вы прекрасно знаете, что происходило в других клубах. Тем не менее Ваноли остался до конца сезона и до последнего дня в «Спартаке» думал исключительно о команде. Мы с ним постоянно контактировали. Общались по пять, шесть, семь, восемь раз в день и практически всё время обсуждали непосредственно дела коллектива: трансферы, игроков, сборы. В плане профессионализма к нему нет вопросов.

Тренер принимал решение не в один момент. Требовалось время, чтобы оно созрело. На протяжении пяти месяцев совместной работы мы друг другу всё рассказывали, делились мыслями и сомнениями, как он со мной, так и я с ним. Я не хочу судить людей. Моя работа не позволяет выражать эмоции, а задача состоит в том, чтобы реагировать на любую ситуацию наиболее корректным образом.

Не хочу, чтобы о Паоло думали как о сбежавшем тренере. В Москве он был моим лучшим другом и полностью выполнил свой долг. Ваноли добился результата, и по-человечески у меня нет к нему никаких претензий».

О назначении Абаскаля

«Контракт с Гильермо рассчитан на два года. С ним приедут два помощника — аналитик и тренер по физподготовке. Но останутся замечательные специалисты из предыдущего штаба — Александр Зайченко и Василий Кузнецов. Точно не могу сказать, когда испанец приедет в Москву, но должен через несколько дней.

Когда мы поняли, что нужно менять наставника, у меня в шорт-листе находилось восемь имён. Трое сразу отказались лететь в Россию, четвёртому не позволила жена, у пятого был действующий контракт, а ещё три кандидата просто хотели денег и нажиться на клубе. Они запрашивали суммы в три раза больше, чем получали в предыдущих коллективах. Если кто-то хочет приехать в Москву и думать только об игре в гольф, мы иметь дел с ним не будем. Россиян тоже рассматривали, но назвать их не могу. Абаскаль был единственным убедившим меня человеком. Я позвонил ему буквально на десять минут, но разговор затянулся на полтора часа. Казалось, он уже всё понимает и знает о работе. Как сказывалась политическая ситуация на переговорах? Гильермо меня об этом не спрашивал. Но один из тренеров, с которым общался, пытался за счёт этого набить себе цену.

Чтобы тренировать «Спартак», нужны определённые характеристики. Это говорю не я, а история клуба. Большого успеха добился Олег Романцев, а после него были 22 человека, но трофеи принесли только Массимо Каррера и Паоло Ваноли. Для работы в таком клубе нужны запредельные мотивация и желание. Паоло и весь его штаб демонстрировали это на протяжении всех пяти месяцев. Вы думаете, я неправильно подбираю наставника, но я делаю это именно под требования этой команды. Многие говорят, Абаскаль ничего не добился, но за полгода в «Базеле» он улучшил практически все показатели. Когда он возглавил швейцарский коллектив в январе, тот не шёл на первом месте. Решает не имя человека, а его мотивация.

По моему мнению, Гильермо является многообещающим специалистом. Конечно, мне хотелось бы видеть здесь Юргена Клоппа, но по объективным причинам он не будет работать в «Спартаке». Также я сразу отмёл варианты с тренерами, которые не делают ставку на интенсивный футбол, поскольку медленная игра не для нас. Я могу ошибаться, но, когда беседовал с Абаскалем, слышал уже готового человека. О деньгах мы начали говорить лишь на третий день, сперва обсуждали исключительно футбол и философию игры».

О том, покинет ли клуб в случае провала Абаскаля

«С первого дня в Москве все говорят, что я уйду. Это происходило даже после победы в Кубке России. Я уже понял: любое принятое мной решение является рискованным».

Об окончании контракта Бакаева

«У меня с Зелимханом отличные человеческие отношения, но для продления контракта этого недостаточно. Здесь нужно обоюдное желание, все параметры должны сойтись. Вопрос оказался затянут, в какой-то момент и я отложил его до финала Кубка. На мой взгляд, история завершилась естественным образом. Это был не технический и не финансовый вопрос, а проблема алхимии со «Спартаком» в целом. Не совсем нормально, когда после каждого матча спрашивают, сколько минут отыграл Бакаев. Зарема Салихова на данную ситуацию абсолютно никак не влияла. Единственный человек, с которым я общался по этой теме, — Ваноли.

Решение уже принято, вы можете быть им недовольны. Ответственен — я. Создаваемая вокруг Бакаева обстановка не шла во благо «Спартаку». Те же разговоры о его минутах на поле... Будто вы приходите с секундомером и засекаете, сколько он сыграет. Ещё задолго до моего назначения Зелимхан стал центром какой-то полемики и проблем. Я уважаю Бакаева, он не заслуживает произошедшего. Но появилось два лагеря — за него и против. Есть люди, которым интересен только Бакаев, условно «красные», а также те, кому он не интересен, — «белые». Я же хочу, чтобы мы все были красно-белыми».

Об уходе Ещенко из клуба

«Андрей покидает «Спартак». Я предложил ему альтернативный вариант, так как видел, что он хочет нового вызова. Мы сказали ему о возможности работать в академии, но не пришли к соглашению».

О скандале из-за проведения Суперкубка России в Санкт-Петербурге

«В прошлом году между финалом Кубка и Суперкубком имелся промежуток в восемь недель, сейчас — шесть с копейками. Из-за этого у нас не выйдут на поле четыре очень важных футболиста: Кристофер Мартинс Перейра, Шамар Николсон, Гус Тиль и Алекс Крал. Они ещё не завершили сезон и задействованы в матчах сборных. И не надо мне говорить, что последние двое уедут. Они сперва вернутся, а потом посмотрим. Поэтому не вижу ничего странного в запросах клуба. Сыграет ли «Спартак» в этом матче? Вопрос не ко мне, а к владельцам».

О возможном уходе легионеров и трудностях на трансферном рынке

«Ситуация очень сложная и способна создать проблемы не только «Спартаку», но и всем командам РПЛ. Мы видели, как это происходило в апреле. Вспоминаю уход Айртона, когда нам удалось отдать его в аренду с последующим выкупом. Точно скажу, Тиль и Крал не уйдут в аренду.

Рассматриваем ли Антона Зиньковского на замену Бакаеву? Это отличный футболист, но на сегодняшний момент по нему не идут никакие переговоры. В летнее трансферное окно нам всем нужно набраться терпения и подождать.

Что касается Джордана Ларссона, в жизни всякое бывает. Срок аренды у него действует до 30 июня. Если от АИКа поступит предложение, мы его изучим, если нет — он вернётся в Москву».

О подписании Рыбуса

«Когда я пришёл в январе, в команде появилось много молодых игроков. Они очень хорошо себя проявили и прогрессировали. Мы можем продолжать гнуть эту линию и делать ставку на молодёжь, но необходимо стабилизировать ситуацию.

Летом мне бы хотелось сконцентрироваться на опытных исполнителях. Надо усиливать коллектив готовыми футболистами, такими как Рыбус. Недавно выбирали лучших игроков в РПЛ. И я на второе место поставил Кристиана Нобоа из «Сочи». Если человек в 37 лет добивается таких успехов, какие могут быть проблемы у 32-летнего Рыбуса? У него контракт на два года, но этим сроком соглашение может не ограничиться».

О продаже Педро Роши

«Бразильское трансферное окно закрывается в другие даты. За сутки до его завершения я получил письмо о том, что «Атлетико Паранаэнсе» готов начать переговоры. Но конкретного предложения мы не получали. Спустя считаные часы окно закрылось. После я говорил с директором бразильского клуба. Он сказал, что предложения от них не будет. Сожалею об этой ситуации, поскольку потратил много времени на это. Все подтверждающие документы у меня есть. До 30 июля Роша останется в «Атлетико», у них есть право выкупа, но мы уже понимаем, они не хотят им воспользоваться».

Об упразднении «Спартака-2»

«Стоимость содержания фарм-клуба значительно выше той суммы, о которой говорилось в прессе. Здесь дело не только в финансовом вопросе, хотя им было бы удобно прикрыться. Любая вторая команда, когда в неё приходит футболист из академии, начинает играть лучше, а затем у него наступает спад, который в последствие сказывается исключительно негативно на любых дальнейших действиях.

Как и с Бакаевым, это совокупность факторов. Для кого-то наличие фарма полезно, но в случае со «Спартаком» это не так. Не у всех есть вторые коллективы в ФНЛ, но клубы как-то умудряются идти дальше и выступать успешно.

Понимаю, юным футболистам лучше иметь практику, чем наоборот. Решение закрыть проект создало очень много проблем. Появился длинный список исполнителей, по которым нужно принимать решение. Если говорить о моих личных интересах, мне было бы легче продолжать работу со «Спартаком-2».

Наша ситуация не похожа на «Краснодар», откуда уехали практически все легионеры. Для них вторая команда в это время способна стать отличным источником ресурсов. Причём требования внутри самих клубов несопоставимы. Можем провести эксперимент: отправить всех футболистов «Спартака-2» в основную команду и через сезон посмотреть, чем всё закончится.

Согласен, «Спартак-2» принёс свои результаты, но не надо их преувеличивать. Даже в случае с Михаилом Игнатовым. Нельзя сказать, что именно фарм-клуб подарил нам игрока. Он ведь до этого находился в академии. Мы имеем нынешнего Игнатова благодаря ему самому».