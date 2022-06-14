Каттани — об Абаскале: единственный кандидат, который дал мне гарантии

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.

«Когда мы поняли, что нужно менять тренера, у меня было восемь имён. Трое сразу отказались ехать в Россию, одному не позволила жена, у другого был действующий контракт, ещё три кандидата просто хотели денег и нажиться на клубе — запрашивали суммы в три раза больше, чем они получали в предыдущих коллективах. Единственным человеком, который дал мне гарантии и убедил, был Абаскаль. Я позвонил ему буквально на десять минут, но разговор затянулся на полтора часа. Казалось, что он уже всё понимает, знает и был очень убедителен», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня 33-летний специалист был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее Каттани рассказал, как бывший главный тренер московской команды Паоло Ваноли принимал решение покинуть клуб.