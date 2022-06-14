Каттани — об уходе Ваноли из «Спартака»: он принял это решение не в один момент

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, как бывший главный тренер московской команды Паоло Ваноли принимал решение покинуть клуб.

«Ваноли, как и любой человек в подобной ситуации, принимал решение не в один момент. Он думал, делился мыслями с клубом, и для принятия любого решения необходимо время, чтобы оно созрело. На протяжении пяти месяцев совместной работы мы друг другу всё рассказывали, делились мыслями и сомнениями — как он со мной, так и я с ним. Так что я не хочу судить людей, давать оценку такому решению. Моя работа не позволяет выражать эмоции. Моя задача — реагировать на ситуацию наиболее корректным образом», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Итальянский специалист возглавил команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали на десятой позиции.

Ранее Каттани прокомментировал уход Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.