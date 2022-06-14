Каттани рассказал, как узнал об уходе Ваноли с поста главного тренера «Спартака»

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Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани прокомментировал уход Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.
Каттани рассказал, как узнал об уходе Ваноли с поста главного тренера «Спартака»
  • globallookpress.com

«В воскресенье был финал Кубка, на следующее утро ещё никаких разговоров не было, а вот в день вылета Паоло в Италию у меня появились первые сомнения, и позже за три-четыре дня ситуация развернулась таким образом. Не знаю, возможно, Ваноли проинформировал всех журналистов раньше, чем клуб. Нужно у него спрашивать. Я сказал свою версию, это уже ваше дело, верить ли мне», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Итальянский специалист возглавил команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали на десятой позиции.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.

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