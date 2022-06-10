Рискованный эксперимент: почему назначение Абаскаля — одно из самых спорных решений «Спартака» в XXI веке

«Спартак» объявил имя сменщика Паоло Ваноли на должности главного тренера. Им стал 33-летний Гильермо Абаскаль, ранее работавший в швейцарских «Базеле» и «Лугано», а также скромных итальянском «Асколи» и греческом «Волосе». И хотя спортивный директор москвичей Лука Каттани назвал бывшего помощника Унаи Эмери одним из самых многообещающих наставников Европы, в России приглашение малоизвестного специалиста вызвало массу вопросов. Почему красно-белые с назначением испанца рискуют как никогда — в материале RT.

Лишь накануне вечером «Спартак» сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Паоло Ваноли, а уже спустя несколько часов вновь шокировал своих поклонников, назвав сменщика итальянского наставника. Вопреки слухам о возможном возвращении в клуб Валерия Карпина должность главного тренера досталась малоизвестному Гильермо Абаскалю, ранее практически не работавшему с серьёзными командами. К 33 годам тот успел попробовать свои силы в чемпионатах Швейцарии, Италии и Греции, но серьёзных успехов не добился.

«Гильермо — воспитанник академий «Барселоны» и «Севильи», но на взрослом уровне почти не играл. Он сразу сосредоточился на тренерском образовании и защитил диссертацию магистра на тему физической подготовки и реабилитации футболистов после травм… Он уже успел получить довольно большой опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Это современный специалист, который свободно говорит на нескольких языках», — говорится в официальном сообщении на сайте «Спартака».

Абаскаль очень рано начал карьеру тренера: уже в 25 лет стал видеоаналитиком в штабе хорошо знакомого поклонникам красно-белых Унаи Эмери, спустя два года принял юношескую команду «Севильи», а потом получил первое назначение в профессиональный клуб. Правда, в скромный швейцарский «Кьяссо», в то время пребывавший во втором дивизионе чемпионата страны. Под его руководством команда провела 28 матчей в Челлендж-лиге, но выиграла лишь в восьми из них. Последней каплей стало разгромное поражение от «Вадуца» со счётом 1:6, после чего испанец был отправлен в отставку. Правда, после этого прогресса у коллектива не наметилось.

Впоследствии Абаскаль успел поколесить по Европе, но подолгу нигде не задерживался. В апреле 2018-го принял находившийся на предпоследнем месте «Лугано» и помог ему сохранить прописку в Суперлиге, но уже в октябре оставил пост. Впоследствии работал в юношеской и взрослой командах «Асколи», на протяжении пяти месяцев возглавлял греческий «Волос», пока вновь не вернулся в Швейцарию.

В январе 2022-го Гильермо был назначен ассистентом, а спустя полтора месяца стал исполняющим обязанности главного тренера «Базеля». На тот момент 20-кратные чемпионы делили вторую строчку с «Янг Бойз» и уступали лишь «Цюриху». И хотя испанец так и не сумел помочь красно-синим завоевать трофей, борьбу за серебро всё же выиграл. В этом ему немного помог арендованный у ЦСКА Фёдор Чалов. В 14 матчах россиянин забил четыре мяча и отдал две голевые передачи, но вряд ли был до конца удовлетворён сотрудничеством со специалистом. В среднем он проводил на поле 49,3 минуты, а в марте и вовсе был ненадолго сослан в резерв.

Судя по всему, Абаскаль не впечатлил руководство «Базеля». На его место взяли известного в прошлом форварда сборной Александра Фрая, а Гильермо собирались доверить молодёжку. Как отмечают в клубе, тот был согласен остаться на «Санкт-Якоб Парке», но на горизонте появилось предложение от «Спартака». Испанец решил ответить на новый вызов и принял приглашение красно-белых.

Мотивация Абаскаля частично понятна. Даже несмотря на отсутствие еврокубков, приход в «Спартак» можно назвать одним из самых главных вызовов в его карьере на данный момент. И особенно привлекательной перспектива переезда в Москву смотрится на фоне работы со вторым составом «Базеля». Там он вряд ли смог бы привлечь к себе такое внимание, как в РПЛ, да и в целом имел бы в распоряжении футболистов гораздо менее высокого класса.

Пока нет информации о потенциальном оттоке легионеров из состава десятикратного чемпиона России, а возможность посотрудничать с Квинси Промесом и Виктором Мозесом уже может быть серьёзным аргументом для молодого специалиста. Видимо, это перевесило даже факт отстранения отечественных коллективов от еврокубков и сложную политическую ситуацию в мире.

Вопрос лишь в том, понимает ли сам Абаскаль, насколько тяжёлое испытание его ждёт в России. Об этом ему вполне мог рассказать Эмери, который не понаслышке знает о трудностях работы в народной команде. Унаи пришёл в «Спартак» в июле 2012-го, но уже в ноябре был вынужден подать в отставку. При нём красно-белые потерпели десять поражений в 26 встречах. Наставника упрекали в излишней мягкости и неспособности управлять игроками, а Артём Дзюба одарил будущего четырёхкратного победителя Лиги Европы унизительным прозвищем «тренеришка».

Но если скептическое отношение к Эмери возникло уже по ходу его пребывания в «Спартаке», то решение руководства клуба сделать ставку на молодого испанца сразу восприняли в штыки. Известный в прошлом полузащитник красно-белых Александр Мостовой назвал происходящее смехопанорамой, а бывший президент Андрей Червиченко предположил, что при выборе специалиста боссы руководствовались скорее внешним видом или «правильными буквами в фамилии», а не профессиональными качествами. И в этом есть доля смысла.

По большому счёту решение доверить команду Абаскалю уже сейчас можно назвать одним из самых неоднозначных в новейшей истории «Спартака». И это на фоне практически не имевших опыта самостоятельной деятельности Массимо Карреры и Паоло Ваноли, а также провалившегося в РПЛ Мурата Якина. Однако в 2014 году приглашение швейцарца казалось гораздо более логичным. Во-первых, он был довольно ярким футболистом, а в качестве наставника добился серьёзных успехов: дважды становился чемпионом страны с «Базелем», а также брал национальный кубок.

Что касается итальянцев, то оба не только были заметными игроками, но и успели пройти школу Антонио Конте, которому помогали в сборной Италии, а также топ-клубах калибра «Ювентуса», «Интера» и «Челси». Кроме того, Массимо успел поработать ассистентом Дмитрия Аленичева в «Спартаке», поэтому его повышение смотрелось вполне обоснованным шагом. То же самое можно сказать и о Дмитрии Гунько, долгое время находившемся в системе клуба.

По сути, в один ряд с Гильермо Абаскалем можно поставить разве что Андрея Чернышова, в послужном списке которого значились лишь юношеские и молодёжные сборные страны. Но в зачёт россиянину идёт большой опыт выступлений в бытность футболистом. Этим же (но в других масштабах) мог похвастаться и Микаэль Лаудруп, и это не считая четырёх лет у руля «Брондбю» и одного — во главе «Хетафе».

Комментируя назначение Абаскаля, тот же Мостовой косвенно поставил его в один ряд с Доменико Тедеско, но на деле сравнивать этих специалистов не стоит. Пусть на момент прихода в «Спартак» немец был почти так же молод, но обладал гораздо более внушительным резюме. В его активе значилось серебро чемпионата Германии и выступления в Лиге чемпионов с «Шальке», вместе с которым он стал самым молодым среди тренеров участником плей-офф турнира. Впоследствии его достижение превзошёл учившийся с ним на одном курсе в академии Юлиан Нагельсманн, сейчас возглавляющий «Баварию».

Также по теме Золотая точка: «Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России Московский «Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России по футболу в «Лужниках». В составе красно-белых голами отметились...

Но если сконцентрироваться исключительно на футбольных моментах, здесь также возникают вопросы. Во-первых, Абаскаль начал свой путь в «Барселоне», где тренировался рядом с Жорди Альбой, Бояном Кркичем и Джованни дос Сантосом, что не могло не отразиться на его принципах построения игры. На протяжении карьеры он делал ставку на классическую для каталонцев схему 4—3—3, при необходимости трансформировавшуюся в 4—2—3—1, а также уделял особое внимание владению мячом и позиционным атакам. По итогам прошедшего сезона «Базель» занял первое место по проценту контроля (56,9% в среднем за игру) и действовал первым номером даже во встречах с прямыми конкурентами — «Янг Бойз» (57 на 43%) и «Цюрихом» (63 на 37%). И уже этого достаточно, чтобы начать сомневаться в его перспективах в «Спартаке».

В последние годы красно-белые смотрелись впечатляюще в игре на контратаках и при использовании формации с тремя защитниками, которую активно применяли Тедеско и Ваноли. Даже Руй Витория обратился к ней после серии неудачных попыток перевести «Спартак» на игру с двумя центральными, после чего отдавал ей предпочтение. Именно с такой расстановкой он дважды обыграл «Наполи» и вырвал ничью в гостевом противостоянии с «Лестером» в Лиге Европы. Хотя впоследствии иногда и возвращался к излюбленной 4—2—3—1, в частности в ключевом матче групповой стадии еврокубка с «Легией».

Однако если португальца можно назвать гибким специалистом, об Абаскале пока такое сказать сложно. Среди коллег испанец выделял тренеров-философов Марсело Бьелсу и Хуанму Лильо (как и Хосепа Гвардиолу), а в 2021 году признавался, что «предпочтёт проиграть, нежели изменить своей философии». И в случае со «Спартаком» это видится не самым уместным лозунгом.

Как известно, построение системной команды занимает огромное время, а его у испанца вряд ли будет в достатке. Красно-белые всегда ставят перед собой самые высокие задачи, а руководство клуба склонно к принятию импульсивных и зачастую непоследовательных решений. И хотя сейчас о Гильермо отзываются исключительно тепло, вряд ли это поможет ему сохранить свой пост в случае серии неудачных матчей.