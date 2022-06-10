Камоцци считает, что Абаскалю нужно время, чтобы освоиться в «Спартаке»

Короткая ссылка
Советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского клуба.
Камоцци считает, что Абаскалю нужно время, чтобы освоиться в «Спартаке»
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Scheuber - UEFA

«Ему нужно будет время освоиться в «Спартаке». Давайте посмотрим, что у него получится в этом клубе», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что помнит Абаскаля по работе в итальянских «Асколи» и «Кьяссо». По его словам, испанский специалист неплохо справлялся со своей работой в этих клубах, однако он пока не готов дать ему профессиональную оценку его работы.

В минувшем сезоне в чемпионате Швейцарии «Базель» под руководством Абаскаля занял второе место.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что на место главного тренера «Спартака» следовало выбирать российского тренера вместо Абаскаля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить