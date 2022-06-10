Камоцци считает, что Абаскалю нужно время, чтобы освоиться в «Спартаке»

Советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского клуба.

«Ему нужно будет время освоиться в «Спартаке». Давайте посмотрим, что у него получится в этом клубе», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что помнит Абаскаля по работе в итальянских «Асколи» и «Кьяссо». По его словам, испанский специалист неплохо справлялся со своей работой в этих клубах, однако он пока не готов дать ему профессиональную оценку его работы.

В минувшем сезоне в чемпионате Швейцарии «Базель» под руководством Абаскаля занял второе место.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что на место главного тренера «Спартака» следовало выбирать российского тренера вместо Абаскаля.