Мостовой считает, что на пост тренера «Спартака» нужно было выбирать российского специалиста
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Конечно, были гораздо более интересные кандидаты. Безусловно, с учётом нынешней ситуации и отъезда иностранных футболистов и тренеров выбирать было необходимо из российских специалистов. Надо было брать человека хоть с каким-то именем. «Спартак» — это бренд. Хватит превращать его в команду-эксперимент. Сначала привели какого-то Тедеско, теперь это. «Спартак» становится непонятно чем», — сказал Мостовой в интервью RT.
Ранее Мостовой прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».