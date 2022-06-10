Мостовой считает, что на пост тренера «Спартака» нужно было выбирать российского специалиста

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что на место главного тренера «Спартака» следовало выбирать российского тренера вместо испанца Гильермо Абаскаля.
Мостовой считает, что на пост тренера «Спартака» нужно было выбирать российского специалиста
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Конечно, были гораздо более интересные кандидаты. Безусловно, с учётом нынешней ситуации и отъезда иностранных футболистов и тренеров выбирать было необходимо из российских специалистов. Надо было брать человека хоть с каким-то именем. «Спартак» — это бренд. Хватит превращать его в команду-эксперимент. Сначала привели какого-то Тедеско, теперь это. «Спартак» становится непонятно чем», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее Мостовой прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

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