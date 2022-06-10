Мостовой назвал смехопанорамой назначение Абаскаля на должность тренера «Спартака»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».
Мостовой назвал смехопанорамой назначение Абаскаля на должность тренера «Спартака»
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Кто это? Откуда? Лично мне непонятно, как такое происходит. Какая-то смехопанорама. Творится что-то невообразимое. Говорят, работал в «Базеле», молодой, 33-летний тренер. Но знаете, сколько я могу таких привести? Другое дело в том, какой смысл в таком назначении? Заслужил ли он работу в «Спартаке»? Некоторые люди по 20 лет занимаются футболом, а потом не могут найти себе место, а эти откуда-то вылезают. Кошмар», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев прокомментировал назначение Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

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