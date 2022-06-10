Мостовой назвал смехопанорамой назначение Абаскаля на должность тренера «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Кто это? Откуда? Лично мне непонятно, как такое происходит. Какая-то смехопанорама. Творится что-то невообразимое. Говорят, работал в «Базеле», молодой, 33-летний тренер. Но знаете, сколько я могу таких привести? Другое дело в том, какой смысл в таком назначении? Заслужил ли он работу в «Спартаке»? Некоторые люди по 20 лет занимаются футболом, а потом не могут найти себе место, а эти откуда-то вылезают. Кошмар», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев прокомментировал назначение Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».