Отец Черышева — о назначении Абаскаля в «Спартак»: он хороший тренер
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«Хороший тренер. Мы работали вместе в структуре «Севильи». Нужно дать ему время. Не взять и выгнать, как это происходит в «Спартаке» последнее время», — приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что потребуется время, чтобы игроки поняли философию футбола, которую пропагандирует Абаскаль.
В минувшем сезоне в чемпионате Швейцарии «Базель» под руководством Абаскаля занял второе место.
9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.
Ранее «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера команды.