Отец Черышева — о назначении Абаскаля в «Спартак»: он хороший тренер

Бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Хороший тренер. Мы работали вместе в структуре «Севильи». Нужно дать ему время. Не взять и выгнать, как это происходит в «Спартаке» последнее время», — приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что потребуется время, чтобы игроки поняли философию футбола, которую пропагандирует Абаскаль.

В минувшем сезоне в чемпионате Швейцарии «Базель» под руководством Абаскаля занял второе место.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера команды.