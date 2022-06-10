Отец Черышева — о назначении Абаскаля в «Спартак»: он хороший тренер

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Бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».
Отец Черышева — о назначении Абаскаля в «Спартак»: он хороший тренер
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Scheuber - UEFA

«Хороший тренер. Мы работали вместе в структуре «Севильи». Нужно дать ему время. Не взять и выгнать, как это происходит в «Спартаке» последнее время», — приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что потребуется время, чтобы игроки поняли философию футбола, которую пропагандирует Абаскаль.

В минувшем сезоне в чемпионате Швейцарии «Базель» под руководством Абаскаля занял второе место.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера команды.

 

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