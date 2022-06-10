Новым главным тренером «Спартака» стал экс-наставник «Базеля» Абаскаль

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, красно-белых возглавил 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль.

В минувшем сезоне Абаскаль занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем». В соцсетях «Спартака» также отметили, что Абаскаль считается одним из самых перспективных молодых тренеров Европы.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили предложил вернуть в клуб экс-тренера команды Дмитрия Аленичева.