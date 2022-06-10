Кавазашвили предложил вернуть в «Спартак» Аленичева

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили предположил, кто станет главным тренером красно-белых после ухода Паоло Ваноли.

«В «Спартаке» продолжается ужасная текучесть кадров. При таком положении ни один клуб никогда не показывал высоких результатов. Кто теперь придёт вместо Ваноли, я не знаю, но уверен, что это точно не Карпин и не Черчесов, о которых пишут в прессе», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

Он отметил, что оба специалиста слишком сложно расставались с клубом, из-за чего трудно представить их возвращение.

«Думаю, опять будут искать какого-то иностранца, хотя это неправильно. Нужно делать ставку на своих спартаковцев, создавать штаб из бывших спартаковцев — Аленичева, Тихонова. Надо развивать свой футбол и своих тренеров», — добавил эксперт.

Ваноли возглавил команду в декабре 2021 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, а в чемпионате страны финишировали на десятом месте.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников выразил уверенность, что в «Спартаке» ничего не изменится после ухода Ваноли.