Кафельников: кто бы ни пришёл на место Ваноли, в «Спартаке» ничего не изменится
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Вообще фиолетово на новость об уходе Ваноли. Меня четыре года спрашивают, я всегда говорил, что нужно менять владельца команды. Кто бы ни пришёл на место Ваноли, ничего не изменится», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».
Итальянец возглавил команду в декабре 2021 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, а в чемпионате страны финишировали на десятом месте.
Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, что «Спартак» ищет иностранного специалиста на место Ваноли.