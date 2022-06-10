Кафельников: кто бы ни пришёл на место Ваноли, в «Спартаке» ничего не изменится

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников, который является болельщиком «Спартака», отреагировал на отставку главного тренера команды Паоло Ваноли.
Кафельников: кто бы ни пришёл на место Ваноли, в «Спартаке» ничего не изменится
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Вообще фиолетово на новость об уходе Ваноли. Меня четыре года спрашивают, я всегда говорил, что нужно менять владельца команды. Кто бы ни пришёл на место Ваноли, ничего не изменится», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Итальянец возглавил команду в декабре 2021 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, а в чемпионате страны финишировали на десятом месте.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, что «Спартак» ищет иностранного специалиста на место Ваноли.

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