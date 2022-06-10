Кафельников: кто бы ни пришёл на место Ваноли, в «Спартаке» ничего не изменится

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников, который является болельщиком «Спартака», отреагировал на отставку главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Вообще фиолетово на новость об уходе Ваноли. Меня четыре года спрашивают, я всегда говорил, что нужно менять владельца команды. Кто бы ни пришёл на место Ваноли, ничего не изменится», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Итальянец возглавил команду в декабре 2021 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, а в чемпионате страны финишировали на десятом месте.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, что «Спартак» ищет иностранного специалиста на место Ваноли.