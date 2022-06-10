Нигматуллин: по моей информации, «Спартак» ищет иностранного специалиста

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об уходе из московского «Спартака» главного тренера Паоло Ваноли.

«Работу Ваноли можно оценить на троечку с плюсом. Работа тренера должна быть более фундаментальной. По моей информации, московский клуб ищет иностранного специалиста», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Итальянец возглавил команду в декабре 2021 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали на десятой позиции.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что планирует продолжить работу в клубе.