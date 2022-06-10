Каттани назвал Абаскаля одним из самых многообещающих тренеров Европы

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.

«Я приветствую в «Спартаке» мистера Абаскаля, а также его ассистентов. Убеждён, мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы. Несмотря на свой ещё молодой возраст, Гильермо имеет уже немало опыта», — приводит слова Каттани официальный сайт «Спартака».

Он также отметил, что на данный момент испанский специалист не находится в России, но уже вовлечён в подготовку клуба к новому сезону. По его словам, на следующей неделе в «Спартаке» планируют подробно объяснить все изменения, которые произошли в команде.

В минувшем сезоне в чемпионате Швейцарии «Базель» под руководством Абаскаля занял второе место.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Абаскаля на пост главного тренера московской команды.