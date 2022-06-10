Червиченко: не понимаю, чем обусловлен выбор Абаскаля на пост тренера «Спартака»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.
Червиченко: не понимаю, чем обусловлен выбор Абаскаля на пост тренера «Спартака»
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  • © Eurasia Sport Images

«Видимо, у «Спартака» есть книга великих тайн, в которую они никого не посвящают. Черпают из неё мысли по поводу тренеров. Не понимаю, чем обусловлен этот выбор. Возможно, в фамилии есть правильная буква, может, причёска красивая или в хороший день родился. Думаю, причину назначения Абаскаля в команду нужно искать где-то там, а уже потом смотреть на достижения в качестве тренера и игрока. Как я понимаю, как футболист он никто, а как тренер всего лишь полгода работал на серьёзном уровне. Не знаю, кто это. Поэтому не берусь детально обсуждать кандидатуру Абаскаля», — сказал Червиченко в интервью RT.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

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