«Принял непростое для себя решение»: Ваноли оставил пост главного тренера «Спартака» после победы в Кубке России

«Спартак» объявил о досрочном расторжении контрактов с главным тренером Паоло Ваноли и его помощниками. В клубе подчеркнули, что рассчитывали на долгосрочное сотрудничество, но специалист в силу определённых обстоятельств вынужден был оставить свой пост. Под руководством итальянца красно-белые провели всего 16 матчей, при этом впервые за последние 19 лет завоевали Кубок России. Специалист запомнился болельщикам доверием к молодым российским футболистам, эмоциональным поведением на кромке и высказываниями в адрес судей.

«Работой Паоло доказал свой профессионализм»

Информация об уходе Паоло Ваноли из «Спартака» стала настоящим шоком для болельщиков. Казалось, после победы в Кубке страны итальянец в следующем сезоне гарантированно продолжит работать в России.

Однако клуб объявил о расставании с главным тренером и его помощниками по соглашению сторон. В заявлении на официальном сайте клуба подчёркивается, что такой шаг — инициатива специалиста. Он «принял непростое для себя решение» по ряду причин, не зависящих от москвичей.

«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм», — говорится в сообщении.

Напоследок российский коллектив поблагодарил Ваноли и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Уход Паоло оказался неожиданным ещё и потому, что его агент Андреа Д'Амико регулярно опровергал соответствующие слухи. Например, сразу после победы над «Динамо» в финале Кубка России он назвал их фейком. К слову, генеральный директор клуба Евгений Мележиков в тот же день высказывался куда осторожнее.

«Уйдёт ли Ваноли? Не знаю. Надеюсь, что нет. Пока на эту тему мы не разговаривали», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, итальянец чуть ранее сетовал, что журналисты сами создают подобные инфоповоды, чтобы потом писать о возможных сменщиках.

При этом разрыв соглашения с наставником может стать началом серьёзных перемен в столичном клубе. В СМИ расходились сообщения источников о том, Леонид Федун и его гражданская супруга Зарема Салихова отойдут от оперативного управления «Спартаком».

«Я пришёл в «Спартак» в 2003 году с победы в Кубке. Так же у меня цикл замкнулся», — говорил ранее Федун.

А вот спортивный директор Лука Каттани, приехавший в Россию одновременно с Ваноли, напротив, подчеркнул, что, несмотря на уход соотечественника, намерен продолжить работу с красно-белыми. Вероятно, именно ему придётся в ближайшие дни заниматься поисками нового наставника.

«Матч ТВ» предположил, что в «Спартак» может вернуться Валерий Карпин, который занимал в московском коллективе должность как главного тренера, так и гендиректора. Однако он опроверг эту информацию.

«Я уже устал комментировать подобные слухи, появляющиеся в СМИ начиная с марта этого года. Это очередная дезинформация. По крайней мере я первый раз об этом слышу», — заявил Sport24 наставник «Ростова» и сборной России.

Победа в Кубке и провал в чемпионате

Что касается Ваноли, он навсегда войдёт в историю десятикратных чемпионов России благодаря успешному выступлению в Кубке страны. В год столетия клуба ему удалось завоевать с красно-белыми долгожданный трофей, который не давался им с 2003-го.

На пути к триумфу москвичи выбили из борьбы «Кубань», ЦСКА и «Енисей», а в финале оказались сильнее «Динамо». Хотя в решающем противостоянии «Спартаку» сопутствовало и везение, ведь Даниил Фомин в добавленное арбитром время не реализовал пенальти.

А вот в РПЛ дела у итальянца складывались не лучшим образом. Во главе с ним москвичи провели 12 встреч в национальном первенстве, в которых одержали всего четыре победы при трёх ничьих и пяти поражениях.

При этом непростительно много очков они потеряли в играх с уступающими в классе оппонентами: «Нижним Новгородом», «Рубином», «Ростовом» и «Химками». В концовке сезона складывалось впечатление, красно-белые вовсе потеряли интерес к чемпионату и сконцентрировались на решающих матчах Кубка.

В итоге столичный коллектив финишировал в турнирной таблице десятым и повторил собственный антирекорд, датированный 2003-м. А Ваноли по проценту набранных очков в чемпионате (41,67%) опередил среди рулевых «Спартака» только четырёх: Дмитрия Гунько, Микаэля Лаудрупа, Рауля Рианчо и Сергея Кузнецова.

Паоло не только не сумел выправить положение в РПЛ, но и, главное, не совершил революции в игре команды. Особых изменений по сравнению с периодом Руя Витории не произошло.

Он, как и португалец, сделал ставку на схему с тремя центральными защитниками и отошёл от неё лишь дважды. Это обеспечило относительную надёжность в обороне — 17 пропущенных в 16 встречах, хотя без грубых индивидуальных ошибок не обходилось. В первую очередь это касалось Максималиано Кофрие, который привёз сразу несколько пенальти.

А вот в атаке «Спартак» порой смотрелся блекло, особенно в матчах с соперниками, обороняющимися низким блоком и не оставляющими свободное пространство. Отчасти решить проблему помогла ставка на дуэт мощных форвардов Александр Соболев — Шамар Николсон. На двоих весной они забили 15 мячей из 29 командных. А последний пас наладил молодой Михаил Игнатов, который в том числе отдал результативную передачу на Соболева в финале Кубка.

Доверял специалист и двум молодым россиянам, пополнившим коллектив зимой. Полузащитник Данил Пруцев принял участие в девяти играх, а латераль Даниил Хлусевич — в 12. Последний вдобавок трижды ассистировал партнёрам. Так или иначе Ваноли оставил преемнику не самое плохое наследство.

Но куда больше тактических схем и голов болельщики запомнят поведение итальянца. Как и его иностранные предшественники Массимо Каррера и Доменико Тедеско, специалист не сдерживал эмоций. Он практически не сидел на месте, а носился по технической зоне, периодически получая жёлтые карточки от судей.

Больше всего от импульсивности наставника страдали бутылки, которые он с силой швырял на газон после каждого спорного эпизода. А во время дерби с ЦСКА в Кубке он даже случайно запустил бутылкой в болельщицу на трибуне, впав в ярость от ошибки Александра Максименко. К чести тренера, он тут же принёс пострадавшей извинения, а на пресс-конференции сделал это ещё раз.