Извинения Фомина, обида Бакаева и намёк Федуна: что обсуждали после победы «Спартака» в финале Кубка России

Хавбек «Динамо» Даниил Фомин попросил прощения у болельщиков за то, что не реализовал пенальти на 99-й минуте, а голкипер «Спартака» Александр Селихов признался, что едва не поседел в этот момент. Защитник Георгий Джикия объяснил, почему отдал капитанскую повязку вратарю Александру Максименко перед тем, как уйти на замену, а Зелимхан Бакаев заявил, что провёл последнюю встречу за команду, поскольку ему не предложили новый контракт. Вдобавок владелец красно-белых Леонид Федун намекнул на скорую продажу клуба. Что обсуждали после финала Кубка России по футболу — в материале RT.

«В следующем году выиграем»

Финал Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо» получился невероятно ярким и эмоциональным. Интрига в матче сохранялась вплоть до девятой добавленной ко второму тайму минуты, когда в ворота Александра Максименко был назначен пенальти. Но подарком судьбы не смог воспользоваться Даниил Фомин, пробивший выше ворот. После игры полузащитник казался самым несчастным человеком на свете, но нашёл в себе силы извиниться перед фанатами.

«Хотелось бы попросить у болельщиков «Динамо» прощения: я подвёл свою команду. Прошу прощения у неё», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

Обратился к болельщикам, заполнившим «Лужники», и форвард бело-голубых Фёдор Смолов. После финального свистка он подошёл к фанатской трибуне со словами благодарности.

«Пацаны, извините. Вы поддерживали круто. Парни, в следующем году выиграем. Обещаю!» — сказал нападающий и отдал болельщикам футболку и шорты.

Старался не унывать и голкипер «Динамо» Антон Шунин, который финал смотрел со скамейки запасных. По его мнению, этот матч — только начало для амбициозного коллектива.

«У меня нет никакого опасения насчёт перестройки. Тот опыт, который мы получили, попав в бронзовые призёры молодой командой, финал Кубка — это только начало, поскольку многие ребята почувствовали, что значит играть в финале и бороться за первое место. Старт мы уже взяли», — отметил вратарь.

Также Шунин признался, что расстроен уходом Сандро Шварца из команды, но коллективу нужно будет двигаться дальше с новым специалистом.

«Впереди у нас вечер, где тренер ещё раз скажет, что покидает клуб. Обидно. На протяжении двух лет он выстраивал команду, и жаль слышать это, но такова жизнь. Хотелось бы, чтобы наши болельщики не расстраивались. Уверен, мы будем двигаться вперёд, и это только начало», — добавил голкипер.

«Сегодня чуть-чуть поседел»

Однако главными ньюсмейкерами вечера, конечно же, были триумфаторы Кубка России. Радости спартаковцев не было предела. Эмоции переполняли всех без исключения. Нападающий Александр Соболев признался, что сильно волновался перед выходом на поле.

«Антураж финала просто не передать... Я не думал, что буду так волноваться перед игрой, как ребёнок. Но рад, что мы выиграли и завоевали этот трофей. Думаю, в первом тайме мы должны были забивать не один, а как минимум два мяча. Ну и начало второго тайма чуть смазали, поэтому пропустили. Потом отметились хорошим голом. Ну что сказать.... Мы чемпионы!» — заявил лучший игрок встречи в эфире «Матч ТВ».

Не меньше переживал и вратарь Александр Селихов, который, как и Шунин, наблюдал за игрой со скамейки запасных и не имел возможности выручить команду в эпизоде с пенальти.

«Чуть-чуть поседел. Когда не играешь, ещё больше переживаешь. Что ценнее — чемпионство или Кубок? Нельзя сравнивать: другой состав, тренер, руководство — всё разное. Плюс один трофей — и всё. Уже полный набор: Кубок России, чемпионство, серебро, бронза, Суперкубок. Надо побеждать и готовиться», — считает голкипер.

Но больше всех нервничал защитник Руслан Литвинов, ведь именно за его фол на Романе Евгеньеве был назначен одиннадцатиметровый в ворота «Спартака». После промаха Фомина хавбек не смог сдержать слёз.

«Мне показалось, пенальти не было, он сам наткнулся на мой локоть. Всем людям присуще ошибаться, тем более это такой матч, финал, у всех нервы. Как футболисты могут допускать помарки, так и судьи. Я после игры посмотрю, разберу, обсужу эпизод. А после нереализованного одиннадцатиметрового расплакался», — сказал Литвинов.

Любопытно, что в эпизоде с пенальти Максименко уже надел капитанскую повязку. Её отдал партнёру Георгий Джикия после замены во втором тайме. Как отметил защитник, это решение он принял самостоятельно.

«Я капитан и могу выбирать, кому её отдать. Сегодня почувствовал небольшой дискомфорт, поэтому заменился. Не помешает ли травма отдохнуть? Отдохну я, поверьте, очень хорошо и начну уже через полчаса», — сообщил футболист.

«Грустно покидать «Спартак»

Для другого ключевого центрального защитника Самуэля Жиго эта игра стала последней в составе «Спартака». Следующий сезон он начнёт в «Марселе». Француз признался, что не хочет покидать команду, поскольку его отлично в ней приняли. На прощание с болельщиками он вновь исполнил свой победный «ауф».

«Мне грустно уходить из «Спартака», это сложный момент. Меня здесь отлично приняли, это семья. Я горд, что в моём последнем матче мы взяли трофей. Что скажу в раздевалке? Просто спасибо и давайте устроим отличную вечеринку. Мы это заслужили!» — рассказал Жиго.

Грустил, несмотря на победу в Кубке России, и Зелимхан Бакаев. Он заявил журналистам, что тоже провёл последний матч за красно-белых, поскольку клуб не предложил ему новый контракт.

«Переговоров со «Спартаком» толком не было. Ни одного предложения не поступило. Это враньё, что я просил большие деньги. Даже если бы я попросил нечто заоблачное, можно вести переговоры, но их не было. Ребята, кто думает, что я обнаглел, не верьте этому», — цитирует Бакаева «Р-Спорт».

Спортивного директора «Спартака» Луку Каттани заявление хавбека удивило. По его словам, в клубе была установка не вести ни с кем переговоров до завершения сезона.

«Сейчас мне нечего сказать о Бакаеве, сегодня мы празднуем победу. Завтра я приступлю к своей обычной работе, приду к гендиректору и спрошу, какая ситуация. Я не знаю, кому он сказал, что сегодня его последний матч, как это было и почему. Уточню этот момент. Повторюсь, я поставил условие: никаких переговоров до окончания сезона. Возможно, уступи мы в финале, потеряли бы и трофей, и футболистов», — приводит слова итальянца Sport24.

Заставила задуматься болельщиков и речь владельца красно-белых Леонида Федуна, которую многие восприняли как намёк на продажу клуба.

«Я пришёл в «Спартак» в 2003 году с победы в Кубке. Так же у меня цикл замкнулся», — напомнил функционер.

Однако всерьёз обсуждать это никто не хотел, поскольку на стадионе творилось настоящее безумие: Жиго задавал Паоло Ваноли вопросы на пресс-конференции, а Шамар Николсон забрал микрофон у корреспондента одного из телеканалов во время прямого включения и начал танцевать. А покидали «Лужники» спартаковцы под песню МакSим «Знаешь ли ты», которую они хором исполняли в автобусе.

