Шварц считает, что «Спартаку» повезло больше в финале КР с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поздравил с победой в Кубке России по футболу сезона-2021/22 «Спартак».

«Хочу поздравить «Спартак» с победой. Игра была интенсивной с обеих сторон. Может быть, «Спартаку» повезло больше. Конечно, нам очень горько, но мы боролись до самого конца, вплоть до финального свистка, показывали дух борьбы на протяжении всего сезона. Очень горько, что проиграли. Но надо двигаться дальше. Если на чашу весов положить наше сегодняшнее поражение в Кубке России и то, как мы выступали в течение сезона, считаю, что положительное перевешивает. Я благодарен команде, игрокам, всему персоналу, кто принимал активное участие в жизни команды. Хотели сегодня одержать победу не только для себя, но и отблагодарить за проделанную работу Воронина и Ордеца. К сожалению, не удалось», — заявил Шварц на пресс-конференции.

«Спартак» нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1.

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в компенсированное время не реализовал пенальти.

Ранее сообщалось, что Даниил Фомин не смог сравнять счёт с пенальти в матче КР со «Спартаком» в компенсированное время.