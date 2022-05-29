Фомин не смог сравнять счёт с пенальти в матче КР со «Спартаком» в компенсированное время

Московское «Динамо» не смогло сравнять счёт в финальном матче Кубка России по футболу со столичным «Спартаком» в компенсированное время.

В этот момент «Спартак» выигрывал со счётом 2:1.

11-метровый удар не смог реализовать Даниил Фомин на 98-й минуте. Футболист не попал по воротам. Ранее отличился Арсен Захарян (55-я). В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я) и Квинси Промес (73-я).

Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга показал тренеру «Спартака» Паоло Ваноли жёлтую карточку в первом тайме.

Матч проходил на столичном стадионе «Лужники» при почти полном аншлаге.

Ранее сообщалось, что народный артист России Григорий Лепс исполнил государственный гимн перед финальным матчем Кубка России.